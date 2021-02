Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au Brésil, on regrette déjà Sampaoli...

Publié le 26 février 2021 à 23h10 par A.C.

Alors qu’à l’OM on vient d’accueillir Jorge Sampaoli, à l’Atlético Mineiro certains joueurs semblent déjà le regretter.

L’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille est désormais actée. Le plus fervent disciple de Marcelo Bielsa va succéder à André Villas-Boas et donc mettre fin à l’intérim de Nasser Laguet. Mais il faudra attendre avant de voir Sampaoli sur le banc de l’OM. Venant du Brésil, un pays particulièrement touché par la crise sanitaire, l’Argentin devra respecter un isolement de sept jours. Il y a donc des grosses chances que son premier match pourrait être le 16e de finale de Coupe de France, entre l’OM et l’AS Canet.

« Tout le monde a beaucoup appris de Sampaoli »