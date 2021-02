Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gueye lâche une réponse très claire sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 26 février 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM semble imminente, Pape Gueye a calmé le jeu à ce sujet, préférant rendre hommages aux méthodes de Nasser Larguet qui assure l’intérim.

Annoncé comme étant la grande priorité de la direction de l’OM pour venir reprendre le flambeau d’André Villas-Boas au poste d’entraîneur, Jorge Sampaoli va débarquer dans les prochains jours. Le technicien argentin vient de mettre un terme à son aventure avec l’Atletico Mineiro, et il devrait s’engager jusqu’en 2023 avec l’OM. En attendant que la nomination de Sampaoli soit officialisée par le club phocéen, Pape Gueye refuse de commenter cette arrivée et a préféré mettre l’accent en conférence de presse sur l’intérim très bien assuré par Nasser Larguet.

« Trop tôt pour parler de Sampaoli »