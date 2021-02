Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas menacé ? La réponse !

Publié le 27 février 2021 à 10h10 par T.M.

Ces derniers jours, les rumeurs concernant l’arrivée d’un nouveau gardien au PSG se sont multipliées. Keylor Navas doit-il donc craindre pour sa place ?

En 2019, Leonardo a réussi à résoudre le gros problème de gardien au PSG. En effet, le Brésilien est allé chercher Keylor Navas au Real Madrid, qui a immédiatement apporté de la sérénité dans les cages. Pour autant, le Costaricien de 34 ans pourrait voir sa situation être chamboulée dans les mois à venir. En effet, selon les derniers échos venues d’Italie et d’Angleterre, un nouveau gardien pourrait débarquer au PSG. Qui ? Le PSG aurait notamment toujours des vues sur Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et David De Gea (Manchester United), dont les noms ont déjà été évoqués au Parc des Princes, tandis que des retrouvailles entre Mauricio Pochettino et Hugo Lloris (Tottenham) pourraient également se produire.

Quel avenir pour Keylor Navas ?