Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Aouar est totalement relancé !

Publié le 27 février 2021 à 7h15 par A.D.

La PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement d'Houssem Aouar. Et heureusement pour le club de la capitale, les Bianconeri pourraient finalement renoncer au milieu offensif de l'OL pour se tourner vers Corentin Tolisso. Alors qu'il coûterait moins cher qu'Houssem Aouar, le pensionnaire du Bayern aurait également l'avantage d'être sur le départ.

Le PSG ou la Juventus ? Telle serait la question pour Houssem Aouar. Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec l'OL, le milieu offensif français pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. En effet, Houssem Aouar ne manquerait pas de prétendants, et figurerait notamment sur les tablettes du PSG et de la Juventus. De son côté, Jean-Michel Aulas ne serait pas contre un départ de son numéro 8 et réclamerait une somme proche de 50M€ pour son transfert. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , la Juve songerait à inclure Mattia De Sciglio, prêté actuellement à l'OL, et Douglas Costa dans la transaction pour baisser ce prix. Et dans le cas où, les Gones ne donnaient pas leur feu vert pour négocier une telle opération, Fabio Paratici pourrait finalement aller voir ailleurs.

La Juve pourrait préférer Corentin Tolisso à Houssem Aouar