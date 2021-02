Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce du clan Messi sur son avenir !

Publié le 27 février 2021 à 9h30 par D.M.

Depuis de nombreux mois, il est question d'un possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Mais des proches de l'Argentin ont confié à la presse espagnole que le joueur pourrait prolonger son contrat avec le club catalan.

Lionel Messi a monopolisé l'actualité lors du dernier mercato estival en raison de ses envies de départ. Et les rumeurs sur son avenir au FC Barcelone continuent d'occuper une place centrale dans la rubrique mercato. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club catalan, l'attaquant argentin est à la croisée des chemins et doit décider s'il met fin ou pas à son aventure en Catalogne. Lionel Messi attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles avant de trancher dans le vif. En cas de départ, l a Pulga pourrait rebondir à Manchester City ou encore au PSG. Mais plus le temps passe, et plus Lionel Messi serait enclin à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

Messi prêt à rester au FC Barcelone ?