Mercato - OM : Vente, avenir… Frank McCourt fait une annonce tonitruante !

Publié le 27 février 2021 à 9h10 par B.C.

Dans une lettre publiée dans La Provence ce samedi, Frank McCourt a affiché ses ambitions avec l’Olympique de Marseille après les grands changements opérés en interne, promettant par ailleurs aux supporters que le club n’était pas à vendre.

Coup de tonnerre à Marseille ce vendredi. En début de soirée, le club phocéen a officialisé le départ de Jacques-Henri Eyraud, en guerre avec les supporters. Pour lui succéder, Frank McCourt a décidé de miser sur Pablo Longoria, jusqu’ici "Head of Football". De son côté, Jorge Sampaoli remplace officiellement André Villas-Boas, mis à pied au début du mois. C’est donc le lancement d’une nouvelle phase du projet McCourt qui vient jeter un froid sur les rumeurs de vente circulant depuis plusieurs semaines. Une arrivée du prince saoudien Al-Walid bin Talal était en effet annoncée avec insistance, mais Frank McCourt l’affirme de nouveau : l’OM n’est pas à vendre.

« Je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations »