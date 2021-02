Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Eyraud, McCourt s’attaque à la vente de l’OM !

Publié le 26 février 2021 à 23h00 par A.C.

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, va s’exprimer au sujet de la possible vente du club.

Voilà des longs mois qu’une possible vente est évoquée à l’Olympique de Marseille. Le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi a semblé se calmer, mais ces dernières semaines une vente au prince Saoudien Al-Walid bin Talal a été annoncée. Pourtant, la situation de l’OM a totalement change ce vendredi. Via un communiqué, Frank McCourt a en effet annoncé le départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président, qui sera remplacé par Pablo Longoria, anciennement directeur sportif. Il a également officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli, au poste d’entraineur.

« L’OM n’est pas à vendre et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui »