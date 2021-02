Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Longoria pour ses nouvelles fonctions de président !

Publié le 26 février 2021 à 21h45 par A.C.

Pablo Longoria semble prêt à remplacer Jacques-Henri Eyraud au poste de président de l’Olympique de Marseille.

C’est un véritable tremblement de terre. Voilà des mois que les supporters de l’Olympique de Marseille réclament le départ de Jacques-Henri Eyraud, mais il a toujours bénéficié du soutien du propriétaire, Frank McCourt. Mais à la surprise générale, le patron de l’OM a fait volte-face. Via un communiqué publié sur le site du club, McCourt a en effet annoncé le départ d'Eyraud, qui quitte le poste de président pour rejoindre le conseil de surveillance de l'OM.

« Nous souhaitons contribuer à la construction d’un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters »