Mercato - OM : Jorge Sampaoli s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 26 février 2021 à 21h15 par A.D. mis à jour le 26 février 2021 à 21h40

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, l'OM a choisi Jorge Sampaoli pour prendre la succession d'André Villas-Boas. Alors que le club phocéen vient d'officialiser son arrivée, le coach argentin a lâché ses premiers mots.

Alors qu'elle a décidé de mettre à pied André Villas-Boas à titre conservatoire pour ses propos à l'encontre de Pablo Longoria, tout juste nommé président et président du directoire, l'OM a opté pour Jorge Sampaoli pour prendre place sur le banc de l'équipe première comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Via un communiqué publié sur le site officiel de l'OM, le club phocéen a officialisé ce vendredi soir l'arrivée du coach argentin sur la Canebière. Alors qu'il vient de signer à l'OM jusqu'en juin 2023, Jorge Sampaoli a fait part de son immense bonheur.

«Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville»