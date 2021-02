Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message lourd de sens de Verratti sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 26 février 2021 à 18h45 par D.M.

Marco Verratti est revenu sur l’arrivée au PSG de Mauricio Pochettino, qui lui laisse plus de liberté sur le terrain.

Mauricio Pochettino n’est pas passé à côté de son premier grand rendez-vous à la tête du PSG. Nommé en janvier dernier au poste d’entraîneur du club parisien, le technicien argentin a remporté, de manière assez aisée, le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a inscrit un triplé et Marco Verratti a réalisé une prestation majuscule. Incertain pour ce match, le milieu de terrain était bien présent sur la pelouse du Camp Nou, évoluant très haut sur le terrain. Et Mauricio Pochettino n’est pas étranger à cette position offensive de Verratti.

« Avec le coach, je me sens plus libre, j'ai le droit d'aller où je veux sur le terrain »