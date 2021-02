Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria... La décision de McCourt a pris tout le monde de court !

Publié le 26 février 2021 à 22h15 par A.C.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a décidé d’apporter des gros changements, avec la nomination de Pablo Longoria au poste de président, à la place de Jacques-Henri Eyraud.

C’est officiel, Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président de l’Olympique de Marseille ! Cela a été annoncé ce vendredi, à la surprise générale, par Frank McCourt. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès » a déclaré le propriétaire de l'OM. « J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM ».

Personne n’était au courant à l’OM