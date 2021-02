Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un dernier hommage du vestiaire !

Publié le 27 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Quelques semaines après son départ de l’OM, André Villas-Boas semble toujours apprécié dans le vestiaire marseillais comme en témoigne le petit mot que Pape Gueye a eu pour son ancien entraîneur.

Mis à pied début février par la direction de l’OM après avoir publiquement critiqué les méthodes de Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud, notamment sur le recrutement d’Olivier Ntcham qu’il n’avait pas validé, André Villas-Boas a donc connu une séparation assez brutale avec le club phocéen. Pourtant, le coach portugais laissera une bonne image globale auprès des supporters et des joueurs de l’OM comme l’indique ce petit hommage rendu par Pape Gueye vendredi en conférence de presse.

« Villas-Boas m’a beaucoup fait progresser »