Mercato - OM : Pape Gueye se livre sans détour sur son intégration !

Publié le 26 février 2021 à 16h10 par La rédaction

Pour sa première saison en Ligue 1, sous le maillot de l'OM, Pape Gueye progresse dans un climat qui paraît bien compliqué à gérer mais qui ne semble pas le perturber plus que cela.

Débarqué à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Pape Gueye a depuis découvert la Ligue 1, lui qui a été formé au Havre AC. Alors qu'il est petit à petit parvenu à se faire une place au sein de l'effectif marseillais, le jeune milieu de terrain de 22 ans a par la suite traversé, comme l'intégralité du club, une sombre période de turbulences, entre mauvais résultats, supporters excédés, entraîneur mis à pied et direction décriée. En plus de cela, Pape Gueye est la cible d'une polémique à propos de son transfert à l'OM, lui qui avait donné son accord à Watford avant de rétropédaler en raison de certaines irrégularités dans son contrat. Interrogé à ce propos, Pape Gueye a parlé de son intégration à l'OM, et plus globalement en Ligue 1, dans un contexte compliqué.

« Je ne pensais pas que la Ligue 1 avait un tel niveau physique et technique. Je progresse de jour en jour. »