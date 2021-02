Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Avenir, critiques… La grosse mise au point du clan Ben Arfa !

Publié le 26 février 2021 à 14h30 par T.M.

Actuellement, Hatem Ben Arfa traverse une grosse période de turbulences chez les Girondins de Bordeaux. De quoi remettre en question son avenir sur les bords de la Garonne ? Réponse.

Au sortir d’une aventure décevante du côté de Valladolid, Hatem Ben Arfa a décidé de se lancer un nouveau défi en Ligue 1. Et c’est chez les Girondins de Bordeaux que l’international français a posé ses valises, retrouvant à cette occasion Jean-Louis Gasset. Et malgré ses 33 ans, Ben Arfa a de nouveau montré qu’il était capable d’éclairs de génie, mais aussi de passer totalement à côté de sa rencontre. Voulant trop souvent endosser le costume de héros, il se met à surjouer, comme cela a été le cas face à l’OM. De quoi lui attirer de vives critiques, y compris de la part de ses coéquipiers chez les Girondins. Ainsi, ces derniers jours, cela a notamment chauffé entre Hatem Ben Arfa et Laurent Koscielny. Ce dernier a d’ailleurs lâché ce jeudi en conférence de presse : « J’ai dit des choses. Ça a pu certainement choquer certains. Ça a été des mots forts. Je ne me suis pas excusé, parce que l’excuse, c’est trop facile. J’ai dit ce qu’il fallait dire. Après, si le message n’est pas passé ou si tu n’as pas envie de l’écouter, c’est comme ça ».

« Les critiques lui passent complètement au-dessus de la tête »

Aujourd’hui, Hatem Ben Arfa est donc clairement pointé du doigt à Bordeaux. Mais dans son entourage, on an souhaité mettre les choses au point face à ses nombreuses critiques. « Les critiques lui passent complètement au-dessus de la tête et moi, ça me fait bien rire. C’est une nouvelle campagne de démolition. (…) Face à l’OM, il a arrosé, mais si ça passe, on va dire que c’est extraordinaire. (…) On sait très bien comment ça fonctionne, qui parle. Il y a toujours de la jalousie et c’est tellement plus facile de tout lui remettre sur le dos mais bon, il a maintenant de la bouteille sur ça. (…) La mer est donc haute en ce moment, mais il faut surmonter ce genre de périodes et il a l’expérience pour lui », a lâché un proche de Ben Arfa pour 20 Minutes . Un ami du Girondin a également ajouté : « Les remontrances de Koscielny ? Pour Hatem, c’est même plutôt sein justement, il l’a bien pris sur le moment. Tant qu’il y a du respect, il n’y a pas de problème ».

« Il voudrait rester à Bordeaux »