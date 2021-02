Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria… Les grosses annonces de Larguet sur son avenir !

Publié le 26 février 2021 à 15h30 par T.M.

Pour Nasser Larguet, l’intérim sur le banc de l’OM semble toucher à sa fin avec l’arrivée imminente de Jorge Sampaoli. Quid alors de son avenir ? Ce vendredi, il a fait le point.

Un gros feuilleton touche à sa fin à l’OM. Si rien n’est encore officiel, Jorge Sampaoli devrait bel et bien être le prochain entraîneur du club phocéen, succédant ainsi à André Villas-Boas, dont le cas n'est d'ailleurs toujours pas réglé. Ce jeudi, l’Argentin a d’ailleurs dirigé son dernier match sur le banc de l’Atlético Mineiro et désormais, plus rien ne le retiendrait pour débarquer à l’OM. D’ici quelques jours, peut-être même quelques heures, l’officialisation de l’arrivée de Sampaoli sur la Canebière pourrait donc intervenir, de quoi sonner la fin de l’intérim de Nasser Larguet. Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas le 2 février dernier, c’est lui qui était à la tête de l’OM, dirigeant d’habitude le centre de formation. Ayant pris sa mission très au sérieux, Larguet va donc prochainement passer le relais à Jorge Sampaoli. Et après ?

« C'est mon voeu le plus fort »