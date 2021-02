Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi en colère contre Leonardo et le PSG ?

Publié le 27 février 2021 à 13h10 par D.M.

Alors qu'il n'a toujours pris aucune décision sur son avenir, Lionel Messi n'aurait pas apprécié les dernières déclarations de certains joueurs parisiens. Par ailleurs, la couverture de France Football l'aurait également irrité.

Le rêve est permis pour le PSG. Après avoir réussi à attirer Neymar en 2017, le club parisien pourrait recruter un nouveau joueur du FC Barcelone, et pas n'importe lequel. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club catalan, Lionel Messi n'est pas certain de rester au sein de la formation blaugrana la saison prochaine et un départ vers Paris ne serait pas exclu. Alors que Neymar avait exprimé le souhait de jouer, de nouveau, aux côtés de son ancien partenaire, Leonardo avait ouvert la porte à une arrivée de l'attaquant. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » avait-il confié dans un entretien à France Football. Par la suite, de nombreux joueurs du PSG s'étaient également exprimés sur la carrière de Messi.

Messi agacé par les rumeurs sur son avenir