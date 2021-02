Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Moise Kean, mais...

Publié le 27 février 2021 à 14h10 par La rédaction

Sous le charme de Moise Kean, le PSG réfléchirait à passer à l'action, sans être prêt à débourser des sommes astronomiques.

En plus de se démener en ce qui concerne les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, les dirigeants du Paris Saint-Germain s'attarderaient également sur les autres profils qui composent le front de l'attaque du club de la capitale. En l'occurence, Mauro Icardi et Moise Kean. Et en ce qui concerne l'Italien, l'avenir est incertain. Prêté sans option d’achat par Everton, Kean réalise une excellente saison. Sauf que, pour s'offrir définitivement ses services, le PSG devra sortir le chéquier, Carlo Ancelotti et les Toffees n'étant pas prêts à le brader. De quoi refroidir le Paris Saint-Germain ?

Le PSG se fixe des limites pour Kean !