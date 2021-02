Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Barça, Guardiola… Pérez a identifié une menace colossale pour Haaland !

Publié le 27 février 2021 à 13h00 par B.C.

Déterminer à recruter Erling Haaland prochainement, le Real Madrid se méfierait fortement de Manchester City dans ce dossier.

Avec 27 buts en 25 apparitions cette saison, Erling Haaland est incontestablement l’attaquant du moment. Le Norvégien impressionne par sa finition et sa régularité, de quoi logiquement attirer le regard des cadors européens sur lui. Interrogé par la BBC cette semaine, Mino Raiola a toutefois annoncé que peu de prétendants pouvaient prétendre à s’attacher les services du joueur de 20 ans. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui ne dirait « pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton " », a confié l’agent d’Erling Haaland. Du côté du Real Madrid, on espère notamment mettre la main sur lui, mais Florentino Pérez reste très prudent.

Le Real Madrid se méfie de Manchester City pour Haaland