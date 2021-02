Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révolution Jorge Sampaoli est lancée !

Publié le 27 février 2021 à 13h15 par D.M.

Comme annoncé par le10sport, Jorge Sampaoli est devenu le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien argentin devrait arriver à Marseille dans les prochains jours et souhaiterait s'entretenir avec les responsables du centre de formation afin de lancer son projet.

L’OM entre dans une nouvelle ère. Frank McCourt a annoncé, ce vendredi, le départ de Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria, et a officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli. Comme annoncé en exclusivité par le10sport, le technicien argentin va s’installer sur le banc et prendre la succession de Nasser Larguet qui assurait l'intérim. Lié à l’OM jusqu’en 2023, Jorge Sampaoli a prononcé ses premiers mots en tant qu’entraineur marseillais. « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts » peut-on lire sur le communiqué.

Sampaoli prêt à s'appuyer sur le centre de formation ?