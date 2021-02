Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Révolution, McCourt... Nouvelle sortie de taille sur une vente imminente !

Publié le 27 février 2021 à 10h15 par B.C.

Ce vendredi soir, l’OM a annoncé de grands changements dans son organigramme avec la nomination de Pablo Longoria comme président, et l’arrivée de Jorge Sampaoli en lieu et place d’André Villas-Boas. De quoi écarter une possible vente à court terme comme l’explique Mathieu Grégoire, journaliste à L’Equipe.

Comme attendu, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Le club phocéen a officialisé ce vendredi soir la nomination de Jorge Sampaoli à la tête de l’équipe première, mais un autre changement de taille a été acté par Frank McCourt. Dans un communiqué publié en début de soirée, l’Olympique de Marseille a annoncé que Jacques-Henri Eyraud n’était plus le président du club, remplacé par Pablo Longoria, jusqu’ici « Head of Football ». Avec cette révolution en interne, Frank McCourt espère mettre fin à la crise qui sévit à l’OM et aux doutes concernant son avenir dans la cité phocéenne. Dans une lettre publiée ce samedi dans La Provence, l’homme d’affaires américain a d’ailleurs réaffirmé sa volonté de rester à l’OM malgré les rumeurs persistantes de vente : « Je m'engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui. J’en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire; je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations. »

« La vente est la grande perdante de cette révolution »