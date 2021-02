Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de McCourt après sa grande révolution !

Publié le 27 février 2021 à 8h15 par T.M.

Ce vendredi soir, un communiqué a totalement changé le visage de l’OM. Exit Jacques-Henri Eyraud, Jorge Sampaoli officiellement nommé, Pablo Longoria promu,

Concernant Jorge Sampaoli, l’officialisation de son arrivée à l’OM était attendue. Elle est arrivée ce vendredi soir, mais ce n’était pas le seul changement prévu par Frank McCourt. En effet, un énorme tremblement est intervenu au sein du club phocéen. Dans le collimateur des supporters, Jacques-Henri Eyraud n’est désormais plus président de l’OM, intégrant le conseil de surveillance du club, et c’est Pablo Longoria, précédemment « Head of Football », qui a été promu président. Un incroyable tremblement de terre qui annonce donc un énorme virage dans le projet de McCourt. Et ce samedi, suite à ses grandes décisions, l’Américain a pris la parole, envoyant notamment un message aux supporters de l’OM.

« Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements »