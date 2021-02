Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a-t-il fait le bon choix en remplaçant Eyraud par Longoria ?

Publié le 27 février 2021 à 8h00 par La rédaction

La démission était demandée par les supporters, son départ a eu lieu. Jusqu’ici président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a cédé sa place vendredi soir à Pablo Longoria, alors directeur du football du club phocéen. C’est le gros choix que Frank McCourt a effectué. Mais est-il le bon ? C’est notre sondage du jour !

Alors qu’il n’avait récemment pris la parole que via son agence de communication afin de démentir les rumeurs pour un potentiel rachat de l’OM par The Kingdom Holding Company affiliée au prince saoudien Al-Walid Ben Talal, Frank McCourt a publié un nouveau communiqué vendredi soir dans lequel il a annoncé d’énormes changements à l’Olympique de Marseille. En effet, alors que l’atmosphère devenait insoutenable entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters, notamment depuis le lancement de l’initiative Agora OM, McCourt a pris la décision de nommer Pablo Longoria, alors directeur du football, président et président du directoire de l’OM. Jacques-Henri a donc lui été contraint de céder sa place à Longoria, et a rejoint le conseil de surveillance de l’OM. Nasser Larguet, qui n’était là qu’en intérimaire depuis la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas début février, va laisser sa place à Jorge Sampaoli dont l’arrivée a été officialisée vendredi bien qu’elle fut dans l’air depuis un certain moment.

Longoria à la place d’Eyraud, est-ce un bon choix ?