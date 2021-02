Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria... Bernard Tapie interpelle Frank McCourt !

Publié le 27 février 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors que l'OM entre dans un nouveau chapitre, comme l'a annoncé Frank McCourt, Bernard Tapie regrette le mauvais timing de ces décisions survenues tardivement selon lui et espère encore davantage de changements.

« C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ». Alors que l'atmosphère à l'Olympique de Marseille est on ne peut plus étouffante en raison du divorce consommé entre les supporters et la direction, Frank McCourt a pris d'immenses décisions ce vendredi. À la surprise générale, le propriétaire de l’OM a annoncé, par le biais d'un communiqué, que Jacques-Henri Eyraud n'était plus le président de l'OM mais qu'il rejoignait le conseil de surveillance et qu'il serait remplacé par Pablo Longoria. Sans oublier que l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur a été officialisée, une annonce qui est légèrement passée au second plan derrière les modifications effectuées au sein de la direction, qui ont fait énormément parler, comme en témoigne la réaction de Bernard Tapie.

« Comme on dit, mieux vaut tard que jamais... »