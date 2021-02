Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt justifie le remaniement XXL de l’OM !

Publié le 26 février 2021 à 21h30 par Th.B. mis à jour le 26 février 2021 à 21h33

L’atmosphère entre les supporters et la présidence de l’OM devenant insoutenable, Frank McCourt a pris d’énormes décisions ce vendredi en confiant le fauteuil de président à Pablo Longoria notamment. Le propriétaire du club phocéen a justifié sa démarche.

À la surprise générale, Frank McCourt est sorti du silence alors le mécontentement des supporters et des hommes politiques de l’OM se faisait de plus en plus entendre ces derniers temps. Il se pourrait bien que l’initiative Agora OM du désormais ex-président Jacques-Henri Eyraud lui ait coûté sa place. En effet, le propriétaire de l’OM a annoncé de gros changements au sein de la direction par le biais d’un communiqué publié ce vendredi soir sur le site officiel de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria est désormais le président et le président du directoire de l’OM lorsque Jacques-Henri Eyraud rejoint le conseil de surveillance. En ce qui concerne la période d’intérimaire de Nasser Larguet au poste d’entraîneur de l’équipe première, elle a officiellement touché à sa fin puisque Jorge Sampaoli a été nommé comme étant le nouveau coach du groupe phocéen.

La principale priorité de Longoria « sera de remettre le football au cœur de l’OM »