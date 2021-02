Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Peine perdue pour Florian Thauvin ?

Publié le 27 février 2021 à 22h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin semble avoir les idées claires concernant son avenir.

Partira ? Ne partira pas ? Plus les mois passent et plus Florian Thauvin semble s’éloigner de l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et une prolongation, semble pour le moment mal embarquée. Mais un homme pourrait changer les choses ! Plusieurs sources évoquent depuis quelques jours la volonté de Jorge Sampaoli de convaincre Thauvin de poursuivre sa carrière à l’OM. Reste à voir si l’Argentin aura plus de succès que Pablo Longoria...

Thauvin n’aurait aucune intention de prolonger

En Italie, on semble persuadés que c’est peine perdue pour Jorge Sampaoli. Ce samedi, Niccolo Ceccarini assure en effet que Florian Thauvin quittera l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat en juin prochain. Mais pour aller où ? Le journaliste italien parle du Milan AC, qui comme nous vous le révélions sur le10sport.com est très intéressé par l’ailier de l’OM. En Espagne, on a toutefois parlé du FC Séville récemment, avec Monchi qui apprécierait tout particulièrement le profil de Thauvin.