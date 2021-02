Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée de Campos bloquée par... Longoria ?

Publié le 27 février 2021 à 20h45 par A.D.

Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Luis Campos pourrait se laisser tenter par le challenge phocéen. Toutefois, son arrivée devrait capoter à cause de Pablo Longoria. En effet, Campos et le nouveau président marseillais sont incompatibles.

Ce vendredi, l'OM a annoncé de nombreuses nouvelles fracassantes. Via un communiqué publié sur le site officiel de son club, Frank McCourt a fait savoir qu'il avait nommé Jorge Sampaoli en tant qu'entraineur. Mais ce n'est pas la seule décision XXL prise par le propriétaite. En effet, le propriétaire de l'OM a également décidé de faire de Pablo Longoria son nouveau président, tandis que Jacques-Henri Eyraud occupe désormais un rôle au sein du conseil de surveillance marseillais. Alors que Pablo Longoria n'est plus le Head of Football de l'OM, la place est désormais vacante. Ce qui pourrait profiter à Luis Campos, annoncé avec insistance pour récupérer le poste. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce samedi après-midi, l'OM n'a pas lancé le moindre contact avec l'ancien du LOSC. Ainsi, une arrivée de Luis Campos n'est pas du tout d'actualité. D'autant que la compatibilité entre Pablo Longoria et le Portugais est presque nulle.

Luis Campos et Pablo Longoria sont incompatibles à l'OM