Mercato - OM : Campos, transferts… Pablo Longoria a du pain sur la planche !

Alors que Frank McCourt a tout changé à l’OM vendredi soir, le nouveau président Pablo Longoria aura fort à faire pour inverser la tendance à Marseille, et ce, pour plusieurs raisons.

C’était la grosse information de vendredi soir. Dans un communiqué publié sur le site internet du club, Frank McCourt annonçait de grands changements à l’Olympique de Marseille. Le propriétaire de l’OM qui ne prenait dernièrement la parole que pur nier les rumeurs de vente du club phocéen, a remis de l’ordre dans l’organigramme du club olympien en nommant Pablo Longoria président et président du directoire à la place de Jacques-Henri Eyraud qui rejoint pour sa part le conseil de surveillance de l’OM. Nasser Larguet disputera son dernier match sur le banc marseillais face à l’OL dimanche puisque Jorge Sampaoli lui succèdera. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM » . Voici le message que Frank McCourt faisait passer dans le communiqué en question, il justifiait ainsi son gros remaniement. Et il était temps d’après la municipalité de Marseille.

Longoria, le choix parfait selon la municipalité de Marseille…

Alors que Benoît Payan avait fait part de son mécontentement ces dernières semaines quant à la gestion de Jacques-Henri Eyraud du cas des supporters via son initiative Agora OM, l’adjoint aux sports à la mairie de Marseille s’est confié sur les changements drastiques apportés par Frank McCourt à l’OM. « Nous voulons que tout se passe bien dans notre ville, dans le club et que nos supporteurs soient aussi respectés. Le message envoyé par le propriétaire Franck McCourt va dans ce sens, donc on s'en réjoui. Je pense que les choses vont s’apaiser. (…) Nous avons des choses à lui proposer. On est là pour l'aider, pour l'accompagner pour que tout se passe bien ». a assuré Sébastien Jibrayel à France Info avant de saluer le choix de McCourt de nommer Pablo Longoria président afin d’apaiser la situation. « C’est la personne la plus adaptée aujourd'hui pour être à ce poste. Son parcours depuis l'âge de 21 ans est exceptionnel et il n'est pas passé par des petits clubs, il est allé dans des grands clubs, il a fait ses preuves dans chacun de ces clubs. Il a fait ses preuves aussi à l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé » . Seulement voilà, ayant pris la casquette de président, Pablo Longoria ne devrait pas porter sur la durée celle de dirigeant de la section sportive. Le nom de Luis Campos, libre depuis son départ du LOSC est lié à l’OM depuis plusieurs semaines et particulièrement depuis les changements opérés vendredi soir. Mais comme le10sport.com vous l’a assuré ce samedi après-midi, il n’y aurait absolument aucun contact avec l’OM et le clan Campos bien que le projet soit « attractif » à ses yeux comme Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport, l’a confié sur son compte Twitter .

