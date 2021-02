Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Annoncé à Marseille, Luis Campos sort enfin du silence !

Publié le 27 février 2021 à 15h10 par B.C. mis à jour le 27 février 2021 à 20h56

Annoncé en discussion avec l’OM et impliqué dans un possible projet de rachat du club phocéen, Luis Campos s’est prononcé sur sa situation dans un grand entretien accordé au Telegraph.

Depuis son départ du LOSC en décembre dernier, Luis Campos est un homme très convoité. Il faut dire le dirigeant s’est fait remarquer ces dernières années en dénichant certains des plus grands talents du moment à l’instar d’Anthony Martial, James Rodriguez, Fabinho, Bernardo Silva, Victor Osimhen ou encore Kylian Mbappé, qu’il a convaincu de rester à l’AS Monaco durant son adolescence. Annoncé un peu partout en Europe, Luis Campos a notamment été aperçu à Marseille il y a quelques semaines, de quoi enflammer les supporters, d’autant que le nom du Portugais a été associé à un possible rachat de l’OM par Al Walid Bin Talal. « Ce qu’on me dit c’est qu’il est en négociation pour un binôme avec Longoria, pour qu’on lui confie la cellule de recrutement. C’est un truc alléchant et c’est une réalité (…) J’ai eu la confirmation qu’il était à Marseille et qu’il avait fait des réunions » avait confié Thibaud Vézirian. Interrogé par The Telegraph ce samedi, Luis Camps en a dit plus sur sa situation.

OM, Premier League… Luis Campos se confie