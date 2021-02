Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Zidane aurait déjà sa préférence !

Publié le 27 février 2021 à 22h00 par A.D.

Tombé sous le charme d'Erling Braut Haaland et de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane devrait se jeter sur l'une de ces deux stars en devenir lors du prochain mercato estival. Et bien qu'il pourrait utiliser Raphaël Varane et Vinicius Junior pour le numéro 7 du PSG, le coach du Real Madrid aurait plus de chance de rafler la mise avec la pépite norvégienne.

Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Erling Haaland ou Kylian Mbappé ? Zinedine Zidane serait confronté à un énorme dilemme. Pour venir épauler Karim Benzema aux avant-postes, le coach du Real Madrid voudrait réaliser un coup XXL lors du prochain mercato estival. Alors qu'il serait un grand fan de Kylian Mbappé et d'Erling Braut Haaland, le technicien français envisagerait de mettre le paquet sur l'un d'entre eux à la fin de la saison. Après avoir sondé le Real Madrid, Tomas Gonzalez, journaliste d' ABC , a expliqué que la balance penchait davantage vers Erling Braut Haaland que Kylian Mbappé.

«La signature d’Haaland est plus accessible et la plus probable»