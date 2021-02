Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI, Mbappé… Le plan XXL de Neymar pour Messi !

Publié le 27 février 2021 à 19h15 par Th.B.

Faisant le forcing auprès de Lionel Messi pour qu’il le rejoigne au PSG, Neymar aurait une stratégie bien précise pour la suite de son aventure au Paris Saint-Germain et qui concerne totalement Kylian Mbappé et le capitaine du FC Barcelone selon la presse anglaise.

Comme il l’a fait savoir en décembre dernier au micro d’ESPN Argentine, Neymar veut voir Lionel Messi débarquer au PSG à l’intersaison, moment où il sera libre de tout contrat si aucune prolongation n’est signée d’ici-là. Et la star du PSG prendrait les choses en main selon L’Équipe . En coulisse, Neymar vanterait les mérites de la vie à Paris et du Paris Saint-Germain via WhatsApp à Lionel Messi. Et pour s’assurer que le capitaine du FC Barcelone vienne, Neymar emploierait les grands moyens.

Exit Mbappé, In Messi avant d’être l’unique grande star ?