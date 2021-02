Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça adresse des messages très clairs à Lionel Messi !

Publié le 27 février 2021 à 15h30 par La rédaction

L'élection présidentielle du FC Barcelone approche à grands pas et les trois candidats se sont tous exprimés concernant Lionel Messi, dont la prolongation de contrat est la priorité absolue du Barça cet été.

Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et rien ne semble indiquer qu'il prolongera son contrat avec son club de toujours. Libre de tout contrat en juin prochain, La Pulga a d'ores et déjà la possibilité de s'engager avec l'équipe de son choix. Le PSG et Manchester City sont les deux principaux candidats pour s'offrir les services de l'attaquant argentin, mais le Barça conserve l'espoir de garder son joueur. Dans le journal espagnol Marca , des proches de Lionel Messi ont d'ailleurs confié que le principal intéressé garde la porte ouverte à une prolongation de contrat en Catalogne, en dépit de la crise sportive et économique que traverse le club. Une autre échéance pourrait également impacter l'avenir du n°10 barcelonais.

Election présidentielle, J-8 !

En effet, les fans du Barça vont bientôt être appelés à élire leur nouveau président ! Le 7 mars, soit dans une semaine, les supporters du club catalan connaitront l'identité du nouveau patron blaugrana. Trois candidats sont en lice : Victor Font, Joan Laporta et Toni Freixa. Les trois hommes ont tous fait part de leur intention de prolonger le contrat de Lionel Messi s'ils sont élus à la tête de l'équipe. Conserver Messi sera d'ailleurs l'objectif numéro un pour chacun d'entre eux, auquel cas un départ du joueur argentin lancerait le mandat du nouveau président par une terrible désillusion. Ainsi, en dépit des difficultés financières du FC Barcelone ainsi que de la saison peu enthousiasmante réalisée par les hommes de Ronald Koeman sur le plan sportif, Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta ont tous l'espoir de garder La Pulga sous contrat, et le lui ont fait savoir directement.

« Je vais soumettre à Messi une offre qu'il ne pourra pas refuser »