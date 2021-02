Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, départ… Christopher Nkunku dit tout !

Publié le 27 février 2021 à 21h15 par A.D.

Confronté à une lourde concurrence au PSG, Christopher Nkunku a décidé de prendre le large à l'été 2019 et de rejoindre le RB Leipzig. En Bundesliga depuis plus d'un an et demi, le milieu offensif de 23 ans est revenu sur son départ de Paris.

Alors que son contrat se terminait le 30 juin 2020, Christopher Nkunku a été vendu par le PSG à l'été 2019. Plutôt que de prolonger le milieu offensif qu'il a formé, le club de la capitale a préféré encaisser un chèque de près de 13M€. Alors qu'il évolue au RB Leipzig depuis le début de la saison 2019-2020, Christopher Nkunku s'est livré sur son départ du PSG et a expliqué que Thomas Tuchel - coach parisien de juillet 2018 à décembre 2020 - l'avait poussé à partir.

«L’arrivée de Tuchel m’a fait réfléchir»