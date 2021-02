Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une révolution à 0€ !

Publié le 28 février 2021 à 4h00 par A.M.

Compte tenu du contexte économique, Leonardo semble se renseigner sur les joueurs libres afin de renforcer l'effectif du PSG sans débourser d'indemnité de transfert.

« Il y a donc beaucoup de joueurs libres sur le mercato parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Donc on parle plus de prêts que de transferts, aujourd'hui tout a changé. C'est une année difficile, on a fait des prêts en début de saison avec des conditions différentes ». Au micro de France Bleu Paris, Leonardo confirmait que lors du prochain mercato, il faudrait s'attendre un recrutement low cost soit par le biais de prêts, soit pas l'arrivée de joueurs libres. Et cela tombe bien puisque le marché des joueurs en fin de contrat s'annonce très animé.

Leonardo multiplie les pistes à 0€