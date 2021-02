Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre pour le PSG avec Messi !

Publié le 27 février 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 27 février 2021 à 17h31

Dans la course à la signature de Lionel Messi avec Manchester City et le FC Barcelone qui cherche à prolonger le contrat de son capitaine, le PSG ne se trouverait cependant pas dans une position préférentielle, et ce, pour deux raisons bien précises.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Voici la bombe que Neymar lâchait début décembre après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions. Au micro d’ ESPN, la star brésilienne lançait alors les hostilités. Leandro Paredes incitait dans la foulée son compatriote argentin à le rejoindre au Paris Saint-Germain et tout était lancé pour Lionel Messi. Les témoignages se sont succédés sur une potentielle arrivée de Messi au PSG et Daniel Riolo disait même que sa venue était assurée. Depuis, Leonardo et Neymar feraient le forcing en coulisse afin d’inciter le capitaine du FC Barcelone, où son contrat expire en juin prochain, de quitter le club blaugrana. Néanmoins, il ne faudrait pas enterrer le FC Barcelone. Les élections présidentielles auront lieu le 7 mars prochain et Joan Laporta semble être le favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu à la présidence. Le10sport.com vous dévoilait le 9 février dernier qu’en cas de victoire de Laporta aux élections, une prolongation de Lionel Messi serait une véritable option. Et le plan de Joan Laporta se confirme.

Le plan de Laporta pour Messi

Selon les informations divulguées par Duncan Castles sur le plateau du Transfer Window Podcast , Lionel Messi auraient d’intéressantes options sur le marché telles que le PSG, Manchester City ou encore un challenge en dehors du football européen. Néanmoins, Joan Laporta n’aurait nullement l’intention de témoigner du départ de la légende vivante du FC Barcelone à l’issue de la saison. En effet, le plan du candidat à la présidence serait de proposer un contrat de deux ans au capitaine du Barça en passant au passage un gentlemen agreement. L’accord en question permettrait à Messi de disposer d’une option de quitter le football européen et de se lancer un défi exotique comme l’ont fait Xavi Hernandez à Al-Sadd et Andrés Iniesta au Vissel Kobe avant lui. Bien que le flou demeure sur la question d’une prolongation de contrat de Lionel Messi, Laporta aurait l’intention de jouer sa carte à fond dans ce dossier. Un premier obstacle donc pour le PSG qui verrait Manchester City être une véritable menace à tout accord pour le capitaine du FC Barcelone.

Manchester City rôde