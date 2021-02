Foot - PSG

PSG : Danilo Pereira s'enflamme pour son premier but !

Publié le 27 février 2021 à 19h22 par A.D.

Titularisé ce samedi face à Dijon, Danilo Pereira a fait forte impression. Auteur de son premier but sous les couleurs du PSG, l'international portugais s'est enflammé après le match.