Foot - PSG

PSG - Malaise : Peur d'une nouvelle remontada ? La réponse de Leonardo !

Publié le 25 février 2021 à 11h10 par A.M.

A quelques jours du match retour contre le FC Barcelone, Leonardo s'est prononcé sur les ambitions du PSG et affiche sa confiance pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Au Nou Camp, le PSG était en démonstration. Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, le club parisien s'est largement imposé sur la pelouse du FC Barcelone (4-1) à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un résultat qu'aucun club n'a réussi à inverser dans l'histoire de la C1. Cependant, la remontada du Barça contre le PSG en 2017 est encore dans toutes les têtes puisque les Parisiens s'étaient imposés 4 buts à 0 au Parc des Princes avant de sombrer en Catalogne (1-6). Mais cette fois-ci, Leonardo semble confiant et souhaite que le PSG dispute le match retour sans se remémorer le passé.

Leonardo veut jouer le match retour «sans penser au passé»