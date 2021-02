Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo envoie un message très fort à Kylian Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 10h15 par A.M.

Invité à commenter la situation de Kylian Mbappé, Leonardo s'agace des critiques à l'égard de l'attaquant du PSG.

Tout va très vite avec Kylian Mbappé. Y compris les analyses de ses prestations. Vivement critiqué lors de la première partie de saison, l'attaquant du PSG a été placé sur piédestal suite à sa prestation éblouissante contre le FC Barcelone la semaine dernière (4-1). Auteur d'un triplé, l'ancien Monégasque a fait la Une des médias du monde entier pour saluer sa performance. Au point d'être présenté comme le successeur de Lionel Messi qui était dans le camp d'en face. Toutefois, bien plus en difficulté contre l'AS Monaco dimanche (0-2), le Champion du monde s'est de nouveau retrouvé au cœur des nombreuses critiques. Une évolution des jugements que Leonardo a du mal à comprendre.

Leonardo monte au créneau pour Mbappé