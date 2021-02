Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme message du Barça sur l’avenir de Messi !

Publié le 28 février 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il est le grand favori de l’élection présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta affirme que la première chose qu’il fera s’il est élu est de s’occuper de la prolongation de Lionel Messi.

L’hypothèse de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone en fin de saison est plus que jamais crédible. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, celui qu’on surnomme La Pulga pourra alors s’en aller librement, et ce alors qu’il était déjà sur le départ de son club de toujours l’été dernier. Cette nouvelle est parvenue aux oreilles du PSG, qui se verrait bien enrôler l’attaquant argentin sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert et ainsi reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar du temps où le Brésilien était au FC Barcelone. Mais bien évidemment, le Barça et les candidats à l’élection présidentielle prévue le 7 mars prochain ne comptent pas laisser le PSG agir si facilement…

« La première chose à laquelle nous devons faire face est la continuité de Leo Messi »