Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo avec Messi !

Publié le 28 février 2021 à 10h15 par D.M.

Même s’il suit de près la situation d’Erling Braut Haaland, Manchester City aurait toujours comme grande priorité de recruter Lionel Messi et se montrerait confiant dans ce dossier, également sur la table des dirigeants parisiens.

Après Neymar en 2017, le PSG pourrait s’offrir un nouveau joueur de classe mondiale. Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, Lionel Messi est surveillé de très près par le club parisien comme l’avait indiqué Leonardo dans les colonnes de France Football : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... ». En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi voudrait s’entretenir avec le prochain président avant de trancher dans le vif. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, l’Argentin a de grandes chances de rester en Catalogne si Joan Laporta accède au poste. Dans le cas contraire, un départ pourrait intervenir.

Le PSG devra se méfier de Manchester City