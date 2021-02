Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Ronaldo... L'incroyable projet de David Beckham !

Publié le 28 février 2021 à 9h30 par La rédaction

David Beckham, le président et co-propriétaire de l'Inter Miami, a affiché son intention de recruter à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La situation de Lionel Messi au FC Barcelone reste toujours aussi floue. A quatre mois de la fin de son contrat, l'attaquant argentin n'a toujours pas prolongé avec le club catalan, et rien n'indique qu'il le fera. L'élection présidentielle du Barça, qui se déroulera dimanche prochain, pourrait décider de son futur, d'autant plus que Leo Messi aurait fait savoir que les résultats du scrutin auront une influence certaine sur la suite qu'il donnera à sa carrière. En attendant, les prétendants ne manquent pas pour La Pulga . Le PSG et Manchester City rêvent de s'offrir ses services, mais la MLS pourrait aussi être une option envisageable. David Beckham, le président et co-propriétaire de l'Inter Miami, a ainsi indiqué qu'il rêvait de faire jouer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans son équipe.

«Miami a un grand pouvoir d'attraction et Ronaldo et Messi sont des joueurs que nous voulons faire venir ici»