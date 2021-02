Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel révèle un nouvel échec colossal du PSG !

Publié le 28 février 2021 à 8h45 par D.M.

En marge du match entre Chelsea et Manchester United, Thomas Tuchel a révélé que le PSG avait tenté de recruter Bruno Fernandes avant qu’il file à Manchester United.

Agé de 26 ans, Bruno Fernandes s’épanouit à Manchester United. Passé par le Sporting Portugal, le milieu offensif se révèle en Premier League où il est devenu l’un des hommes forts de Ole Gunnar Solskjaer. Auteur de 15 buts dans le championnat anglais, le joueur réalise une très bonne saison. Pourtant, Bruno Fernandes aurait très bien pu atterrir en Ligue 1. Alors que Chelsea défie Manchester United ce dimanche, Thomas Tuchel a révélé que le PSG avait tenté de recruter le Portugais durant l'été 2019, avant qu’il file en Angleterre. Un dossier mené par l’ancien directeur sportif parisien, Antero Henrique.

« Nous avons essayé, mais il a pris un autre chemin »