Mercato - OM : Le choix était vite fait pour Jorge Sampaoli !

Publié le 28 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Le10sport.com vous avait annoncé en exclusivité que Jorge Sampaoli était la piste la plus probable dans les bureaux de l’OM début février. Vendredi, l’Argentin a été officiellement nommé entraîneur, de quoi faire son plus grand bonheur.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 5 février dernier, Jorge Sampaoli était en pole position pour succéder à André Villas-Boas sur le banc de l’OM, le technicien ayant été mis à pied quelques jours plus tôt par la direction de l’Olympique de Marseille. Tout au long du mois de février, le désormais ex-entraîneur de l’Atletico Mineiro a été lié à l’OM. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt a mis fin au suspense vendredi soir par le biais d’un communiqué dans lequel de gros changements étaient alors annoncés au sein de la direction. Le directeur du football qu’était Pablo Longoria devenait président et président du directoire de l’OM lorsque Jacques-Henri Eyraud rejoignait le conseil de surveillance. Nommé entraîneur de l’équipe première, Jorge Sampaoli a révélé sa motivation de venir entraîner l’OM.

« Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur »