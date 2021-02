Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli à l'origine de l'énorme révolution de McCourt ?

Publié le 27 février 2021 à 9h15 par La rédaction

Attiré à l'idée de rejoindre l'OM, Jorge Sampaoli va pouvoir débuter un tout nouveau chapitre sereinement, grâce au grand remaniement orchestré par McCourt... en son honneur ?

Jacques-Henri Eyraud remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille... Et si ce changement majeur, organisé et annoncé ce vendredi soir par Frank McCourt, était orchestré pour une seule et bonne raison, à savoir offrir les meilleures conditions possibles à un certain Jorge Sampaoli, dont l'arrivée au poste d'entraîneur a été officialisée en même temps ? Au vu du climat tendu qui règne au sein même du club phocéen, en raison des conflits entre les supporters et la direction, cette décision semble pouvoir apaiser tout le monde à l'OM. De quoi faciliter l'intégration de Jorge Sampaoli, que Frank McCourt semble vouloir mettre dans les meilleures conditions.

« McCourt a voulu mettre Sampaoli dans les meilleures conditions possibles »