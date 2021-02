Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Sampaoli... Cette improbable révélation sur l'éviction d'Eyraud !

Publié le 28 février 2021 à 8h30 par A.M.

Quelques jours après la révolution menée par Frank McCourt, un dirigeant marseillais juge les changements en interne assurant que le Bostonien s'entend toujours très bien avec Jacques-Henri Eyraud.

Face à la gronde des supporters, Frank McCourt a décidé de tout changer en interne. C'est ainsi que Jacques-Henri Eyraud a été évincé de son poste de président de l'OM, afin de s'installer au Conseil de surveillance. Pablo Longoria, head of football jusque-là, Pablo Longoria monte ainsi en grade et devient président. Pendant ce temps, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur pour succéder à André Villas-Boas et mettre fin à l'intérim de Nasser Larguet. Mais cela n'aurait pas altéré la relation entre Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

«McCourt s’entend toujours très bien avec Eyraud»