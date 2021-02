Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt préparerait un incroyable mercato à 80M€ !

Publié le 28 février 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Frank McCourt a opéré de nombreux changements radicaux en interne, cela devrait se poursuivre l'été prochain avec une enveloppe estimée à 80M€ pour le recrutement.

Par le biais d'un communiqué, l'OM a annoncé sa révolution et « ouvre un nouveau chapitre de sa grande histoire ». Un communiqué qui précise que « Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l’OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud » alors que « Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l’équipe première du club ». Et l'ancien head of football du club phocéen pourrait avoir des moyens renforcés pour mener à bien son recrutement cet été.

Une enveloppe de 80M€ pour cet été ?