Mercato - OM : McCourt, Eyraud... Cette révélation hallucinante sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 27 février 2021 à 12h15 par D.M.

Jorge Sampaoli aurait temporisé avant de donner son accord à l'OM. Et pour cause, le technicien se méfiait énormément de Jacques-Henri Eyraud.

Frank McCourt a tranché dans le vif. Ce vendredi, le propriétaire américain a publié un communiqué dans lequel il annonce des changements majeurs. Présent à l'OM depuis 2016 et sous le feu des critiques depuis de nombreuses semaines, Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président et a été remplacé par Pablo Longoria, qui occupait le rôle de head of football . Mais ce n'est pas tout puisque Frank McCourt a également officialisé l'arrivée de Jorge Sampaoli. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le technicien argentin, qui a annoncé son départ de l'Atlético Mineiro il y a quelques jours, a signé un contrat avec l'OM jusqu'en 2023.

Sampaoli n'aurait pas discuté avec Eyraud