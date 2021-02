Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria... La sortie d'Alvaro Gonzalez sur la décision de McCourt !

Publié le 27 février 2021 à 18h10 par A.D.

Via un communiqué officiel, l'OM a annoncé ce vendredi que Pablo Longoria devenait son nouveau président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Alors que ce dernier intègre désormais le conseil de surveillance marseillais, Alvaro Gonzalez a réagi à cette révolution opérée par Frank McCourt.

Frank McCourt a totalement révolutionné l'OM ce vendredi soir. Via un communiqué officiel, le club phocéen a annoncé que Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud changeaient de fonctions. Le premier est passé de Head of Football à président du directoire et président de l'OM. Alors qu'il occupait cette dernière fonction, le second occupe désormais une place au sein du conseil de surveillance marseillais. Interrogé à la sortie de la Commanderie ce samedi après-midi, Alvaro Gonzalez n'a pas souhaité se prononcer sur ces choix XXL de Frank McCourt et a préféré botter en touche.

«Un mot sur le départ d'Eyraud ? Non, non, je ne parle pas de ça»