Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce forte d'Alvaro Gonzalez sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 27 février 2021 à 17h10 par A.D.

Ce vendredi soir, l'OM a annoncé l'arrivée de Jorge Sampaoli pour prendre les rênes de son équipe première. Interrogés à la sortie de la Commanderie, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi se sont réjouis de l'arrivée du technicien argentin.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, l'OM a choisi de faire confiance à Jorge Sampaoli pour assurer la succession d'André Villas-Boas. Ce vendredi soir, le club phocéen a annoncé officiellement l'arrivée du technicien argentin via un communiqué. Alors qu'il est le nouvel entraineur de l'OM, Jorge Sampaoli a fait part de son immense bonheur de relever ce nouveau dé fi. « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts » , peut-on lire sur le site officiel de l'OM. Mais qu'en pense les joueurs ?

«Si je suis content de l'arrivée de Jorge Sampaoli ? Oui, on l'attend»