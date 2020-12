Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : L’énorme annonce de Bruno Fernandes !

Publié le 26 décembre 2020 à 13h50 par La rédaction

Très satisfait de sa première année à Manchester United, Bruno Fernandes est heureux de figurer dans « l’un des meilleurs clubs du monde » où il compte gagner de nombreux trophées.