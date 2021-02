Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt fracasse Eyraud !

Publié le 28 février 2021 à 9h10 par A.M.

Remplacé par Pablo Longoria, Jacques-Henri Eyraud a perdu son poste de président de l'OM. Et l'entourage de Frank McCourt confirme que la situation n'était plus tenable.

Comme souvent à Marseille, les supporters ont obtenu gain de cause. En effet, très mécontents de Jacques-Henri Eyraud, les fans olympiens ont plusieurs fois manifesté leur envie de le voir partir. C'est chose faite puisque Frank McCourt a décidé de confier le poste de président de l'OM à Pablo Longoria, jusque-là head of football de l'OM. S'il reste au sein du conseil de surveillance, Eyraud aura beaucoup moins d'influence sur les choix stratégiques du club. Et pour le clan McCourt, cette issue était devenue inévitable.

«Il a géré le club comme une entreprise, sans tenir compte des supporters»